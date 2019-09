Rolling Stones, arriva il video dello show 'Bridges To Buenos Aires'

I Rolling Stones annunciano l'uscita di 'Bridges To Buenos Aires' in video. L'inedito concerto tratto dal tour 'Bridges To Babylon' è stato completamente restaurato, remixato e rimasterizzato e sarà pubblicato l'8 Novembre. 'Bridges To Buenos Aires' sarà disponibile in Ddv, Bluray, Box DVD+2CD, Box Bluray+2CD, triplo Vinile 'translucent blue' stampato in tiratura limitata e in triplo vinile nero, oltre che nei formati digitali. 'Bridges to Buneos Aires' cattura lo show integrale del 5 Aprile 1998, ultima data delle cinque della band al River Plate Stadium nella capitale argentina. In quell'occasione Bob Dylan si è unito a Jagger e soci per una indimenticabile versione di 'Like a Rolling Stone'. All'apertura con Satisfaction' i fan al River Plate Stadium accolsero gli Stones all'unisono.

I brani dell'allora nuovo album 'Bridges To Babylon' hanno trovato naturale collocazione nella scaletta che includeva alcuni degli inni più famosi della storia del rock 'n' roll. 'Flip The Switch', 'Saint Of Me' e 'Thief In The Night' si affiancano alla cupa 'Gimme Shelter', a una versione con le chitarre acustica (Jagger) e slide (Wood) di 'Sister Morphine' e ad altri brani. Poi all'improvviso si unisce Dylan per 'Like a Rolling Stone', già inserito nell'album live 'Stripped' del 1995. Il video di questo concerto è stato meticolosamente restaurato dai nastri originali e l'audio è stato remixato e rimasterizzato dalle registrazioni multitraccia.







