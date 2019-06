Rihanna: "Non vedo l'ora di pubblicare il nuovo album ma ho troppi impegni"

Rihanna non vede l'ora di pubblicare l'atteso nuovo album successore di 'Anti', il suo ultimo lavoro datato 2016. La cantante delle Barbados ne ha parlato in un'intervista con 'Interview Magazine'. "E' veramente un peccato che non possa uscire perché mi sto divertendo a farlo e sono molto contenta del materiale ma non lo pubblicherò finchè non sarà completo", ha affermato la popstar, che ha da poco lanciato il suo marchio di moda di lusso Fenty insieme al colosso francese Lvmh. Il nuovo disco è stato più volte rimandato, creando frustrazione a Riri. "Non ha senso fare le cose di fretta ma vorrei che fosse già fuori. Sono arrivata a un punto in cui penso che se anche non ho tempo per girare un video vorrei pubblicarlo", continua Rihanna. Poi, messa alle strette dall'intervistatrice su quando uscirà l'album, risponde così: "vorrei saperlo, ma ho prenotato uno studio di registrazione per il prossimo mese per trascorrerci molto tempo".

