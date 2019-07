Rai Radio2, Lo Stato Sociale dal 15 settembre accende la domenica pomeriggio



Tutto pronto a Rai Radio2 per l'arrivo dello Stato Sociale, con un programma nuovo per il pomeriggio della domenica, dalle 16 alle 17,30 a partire dal 15 di settembre. Con loro si farà un viaggio musicale e non solo attraverso l'Italia di oggi, con ospiti in studio e live show con cantanti e gruppi del panorama artistico italiano. "E' una novità a cui teniamo moltissimo - spiega Paola Marchesini, direttore di Radio2 -, con lo Stato Sociale avremo un punto di vista unico, creativo e ricco di fantasia. Ci sarà musica dal vivo, storie, racconti, gag e tanti amici che verranno ai microfoni con il gruppo bolognese. Sarà un programma con un canovaccio preciso ma con molta improvvisazione, con linguaggio giovane e spigliato, per incontrare anche target nuovi. Continua il nostro investimento nei contenuti e nella sperimentazione di nuovi format. In questo caso con artisti di altissimo livello che sono sicura si faranno amare fine dalle prime puntate dagli ascoltatori. E le novità non finiranno con loro, abbiamo in cantiere molte sorprese per tutto il palinsesto autunnale". Tutta la puntata sarà in diretta anche sui social.



