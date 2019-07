Radionorba Battiti Live, terzo appuntamento a Trani con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Dopo le tappe di Vieste e Brindisi, la città di Trani ospita il 14 luglio il terzo appuntamento con la 17^ edizione del Radionorba Battiti Live, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

"Eccezione fatta per Irama, che riaccogliamo con grande entusiasmo dopo la splendida performance di Vieste, sarà un cast completamente nuovo rispetto alle prime due puntate e come sempre di primissimo livello su tutti i target - sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone - A Trani torniamo con grande piacere, mancavano da qualche anno, è indiscutibilmente una delle città più belle della Puglia e della stessa uno dei simboli più riconosciuti in Italia e all'estero. Sarà una cornice straordinaria per lo show e ci teniamo a valorizzarla anche con il volo di 2 droni che ci restituiranno in diretta immagini mozzafiato perché per noi location e pubblico contribuiscono in egual misura al cast artistico al raggiungimento della cifra stilistica dello show che vogliamo".

L'unico appuntamento televisivo musicale dell'estate italiana 2019 con la regia firmata da Luigi Antonini, ha debuttato in prima serata su Italia1 sfiorando l'11% di share commerciale.

Nella piazza Quercia di Trani si alterneranno sul palco, a partire dalle 21.00: Le Vibrazioni, una delle band più amate che festeggia 20 anni di carriera, in radio con un nuovo singolo "L'amore mi fa male"; la storia della musica italiana con Cristiano Malgioglio che quest'anno spopola con "Dolceamaro", realizzata in collaborazione con Barbara d'Urso e conta già 3milioni di visualizzazioni su YouTube; il grande interprete e performer Nek in radio con il nuovo singolo "Alza la radio"; Paola Turcitornata quest'anno con un nuovo album; dopo il successo con "La ragazza con il cuore di latta" e "Nera" Irama in classifica il suo singolo estivo con "Arrogante"; Annalisa, una delle migliori interpreti femminili, in radio con un brano dal sound estivo "Avocado toast"; Sergio Sylvestre con "Parolacce", singolo molto allegro e irriverente; Enrico Nigiotti, dopo il successo primaverile di "Nonno Hollywood", ora in rotazione con "Notturna"; Giordana Angi, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Amici, fresca di disco d'oro per "Casa"; Bianca Atzei proporrà il suo ultimo singolo "La mia bocca". In scaletta anche i Giant Rooks, band internazionale proveniente dalla Germania ai vertici delle classifiche di tutta Europa con "Wild Stare" e due rapper: Rocco Hunt, in radio con "Benvenuti in Italy" e Jake la Furia, che sta già spopolando online con "Sei del mattino", un brano che trascinerà il pubblico. Tra i protagonisti della tappa di Trani anche: il rapper Shade e la cantante pop Federica Carta che con "Senza farlo apposta" hanno ottenuto un grande successo e oltre 30milioni di visualizzazioni su YouTube; un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, Mr Rain & Martina Attili con il singolo "La Somma", Benji & Fede, con il singolo "Dove e quando" con cui si apprestano a bissare il successo di "Moscow Mule". Immancabile l'appuntamento con Gabry Ponte e la sua "discoteca italiana", un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per RADIONORBA BATTITI LIVE.

La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, 'inviata speciale' nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini-

