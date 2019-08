Placido Domingo accusato di molestie da diverse donne

Per decenni, il tenore Placido Domingo, uno degli uomini più celebri e potenti dell'opera, avrebbe cercato di spingere le donne a rapporti sessuali anche in cambio di ruoli e poi spesso punendole professionalmente quando hanno rifiutato le sue avance. Lo riferisce l'Associated Press, che ha sentito numerose accusatrici.

Il tenore non ha risposto a domande dell'AP ma ha rilasciato una dichiarazione: "Le accuse di individui senza nome risalenti a trent'anni fa sono profondamente preoccupanti e, come presentate, inaccurate. Tuttavia, è doloroso sapere che potrei aver turbato qualcuno o averlo fatto sentire a disagio, non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni. Ho creduto che tutte le mie interazioni e relazioni fossero sempre state consensuali".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata