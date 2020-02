Pinguini Tattici Nucleari, il loro album il più venduto tra gli artisti di Sanremo

Continua il successo dei Pinguini Tattici Nucleari. 'Fuori dall'Hype Ringo Starr', il repack dell’album uscito per Sony Music lo scorso 7 febbraio, è l’album dell’artista più venduto tra tutti quelli in gara alla kermesse, e 'Ringo Starr', il brano con cui la band ha raggiunto il podio alla 70sima edizione del Festival di Sanremo è il più trasmesso dalle radio tra quelli in gara al Festival, oltre ad essere stabile ai vertici delle classifiche streaming. 'Ringo Starr' è anche un videoclip, diretto dai creativi dello studio Sedici:9: una citazione dell’indimenticabile ballo Incanto sotto il mare di Ritorno al futuro, in cui il leader Riccardo Zanotti è vittima di un improbabile tragitto temporale che lo catapulta negli anni ’50.

4 dischi, più di 83 milioni di streaming su Spotify, 2 dischi d'oro (i singoli Irene e Verdura), un fumetto interamente dedicato a loro diventato un best seller su Amazon.it, un tour sold out nei club durante la primavera e l'estate e il meritatissimo terzo posto sul podio del Festival di Sanremo. #Machilavrebbemaidetto! In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada . Due sono gli appuntamenti rimasti degli instore il gruppo incontrerà il pubblico, Firenze (Feltrinelli Red p.zza della Repubblica – 18 febbraio) e Roma (Feltrinelli via Appia Nuova – 20 febbraio), al termine dei quali partiranno alla volta dell’attesissimo tour nei palazzetti. Il grande viaggio in giro per l’Italia inizierà da Pordenone (27 febbraio) e arriverà poi a Milano (29 febbraio, SOLD OUT), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo), per chiudere con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.

