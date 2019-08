Online il video di 'Only Human', il nuovo singolo dei Jonas Brothers

È online il video ufficiale di "Only Human", il nuovo singolo dei Jonas Brothers che ad oggi conta oltre 83 milioni di streaming su Spotify. Presentato in anteprima su YouTube e programmato su MTV Live, mtvU e nell'iconico cartellone Viacom di Times Square, ha raggiunto in poche ore oltre 700mila visualizzazioni.

Diretto da Anthony Madler, il video evoca un'atmosfera anni '80, con i Jonas Brothers che si esibiscono in un locale affollato cantando con microfoni vintage ed esibendosi in mosse di ballo della vecchia scuola.

"Only Human" sta ottenendo un grandissimo successo e si è classificato i tra i primi 15 brani della Top 40 dei network pop statunitensi.

I Jonas Brothers questa settimana hanno vinto due Teen Choice Awards 2019 come "Artist of the Decade" e "Choice Summer Group". La band ha anche ricevuto quattro nomination ai Video Music Awards 2019,che si terranno a Newark, New Jersey, il 26 agosto come "Video of the Year", "Song of the Year" e "Best Pop" per il brano "Sucker", così come "Artist of the Year". Proprio "Sucker" ha ottenuto la certificazione disco di platino dalla RIAA ed è disco d'oro in Italia.

"Happiness Begins" è il terzo progetto discografico del gruppo a raggiungere la #1 in classifica, e ha ottenuto la miglior settimana di vendite per un album del 2019. Questi ottimi risultati hanno consolidato il ritorno dei Jonas Brothers come il più grande momento pop di quest'anno

I Jonas Brothers hanno inoltre annunciato l'"Happiness Begins Tour" che farà tappa in Europa, in 15 città, e vedrà il trio esibirsi anche in Italia in un'unica data in programma al Mediolanum Forum di Assago il 14 febbraio 2020".

I Jonas Brothers hanno aperto le porte ad una nuova era della musica pop. Hanno raggiunto la #1 in classifica con tre album consecutivi e si sono esibiti live in tre continenti. Hanno venduto oltre 17 milioni di album e collezionato più di 1 miliardo di stream, ottenendo dozzine di certificazioni platino e oro. I Jonas Brothers hanno ricevuto inoltre una nomination ai Grammy Awards nella categoria "Best New Artist", e hanno vinto il premio "Breakthrough Artist" agli American Music Awards e il "Best Concert Tour of the Year" negli "Eventful Fans" Choice Award di Billboard. Hanno anche ottenuto un Mexican Grammy.

