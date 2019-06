Nuove date di 'Per un milione tour' dei Boomdabash

Dopo l'annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono nuove date a 'Per un milione tour' dei Boomdabash, nuovo tour che a partire dal 4 luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l'estate tra festival, club e summer arena. Si aggiungono altre undici date dal vivo al calendario: 7/07 Sedilo (Or), 18/07 Arborea (Or), 30/07 San Ferdinando di Puglia (Ba), 3/08 Canicattì (Ag), 11/08 Trepuzzi (Le), 13/08 Rimini, 19/08 Rivisondoli (Aq), 23/08 Cetraro (Cs), 25/08 Chiusano San Domenico, 26/08 Rocchetta Sant'Antonio (Fg), 12/09 Modena.

Considerata una delle migliori band reggae italiane, i Boomdabash sono in grado di mixare in un tutt'uno inedito elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali. All'interno dell'ultimo loro lavoro in studio non mancano inoltre i riferimenti a molte tematiche sociali care al gruppo. Da sempre Boomdabash trattano nei testi delle loro canzoni argomenti che nascono dall'osservazione e analisi di alcune problematiche della società odierna: dal bullismo alla lotta dei diritti per l'amore tra persone dello stesso sesso, allo schierarsi a favore di tutte quelle persone che socialmente e involontariamente risultano essere più deboli. In questa nuova avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) proporranno dal vivo molti brani del loro ultimo lavoro 'Barracuda - Predator Edition 2019'.

Durante la performance live non mancherà l'occasione di ripercorrere i momenti più salienti della loro carriera musicale, riascoltando i loro maggiori successi, da 'Portami con te' a 'Il solito italiano', senza dimenticare 'Non ti dico no', singolo già certificato doppio platino dalla Fimi, nonché il brano più tramesso dalle radio del 2018. Durante le performance dal vivo non mancherà la possibilità di ascoltare 'Per un milione', brano presentato a Sanremo 2019 che a distanza di oltre 4 mesi continua a riscuotere successo, impazzando su Spotify con milioni di stream e rimanendo tra i brani più ascoltati della Top 50 Italia di Spotify. 'Per un milione', già certificato doppio disco di platino dalla Fimi/Gfk e il cui video ha superato 55 milioni di views sulla rete, è anche disponibile nella versione spagnola 'Que Te Enamores' featuring Cupido e Portusclan El tigre. Attraverso l'energia che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il proprio pubblico e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali con un set up di palco completamente rinnovato. Ad affiancare la band dal vivo ci sarà Carmine B Dog, noto batterista di fama nazionale tra i più versatili del momento.

Continua nel frattempo l'ascesa di 'Mambo salentino', nuova hit della band featuring Alessandra Amoroso che a pochi giorni dall'uscita è balzata direttamente in Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify sfiorando 5 milioni di stream. Il brano è anche tra i 10 brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali. Grazie a un sound coinvolgente e a un ritornello vincente che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, 'Mambo salentino' è un pezzo in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano in un tutt'uno inedito. Le prevendite delle nuove date del 'Per un milione tour' sono disponibili sui canali Boomdabash. Rtl 102.5 è media partner ufficiale del 'Per un milione tour'.

Calendario del tour: 04/07 - Pavia @ Castello Visconteo, 07/07 - Sedilo (Or) @ S'ardia 2019, 13/07 - Valmontone (Rm) Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet, 14/07 - Mestre (Ve) @ Home Festival c/o Parco San Giuliano, 18/07 - Arborea (Or) @ Piazza Maria Ausiliatrice, 30/07 - San Ferdinando di Puglia (Ba) @ Ofanto Cultural Valley, 02/08 - Agira (En), 03/08 - Canicattì (Ag) @ Piazza Dante - nuova, 06/08 - Vignanello (Vt), 09/08 - Vasto (Ch) @ Aqualand, 11/08 - Trepuzzi (Le) @ Bande a sud, 13/08 - Rimini @ Rimini Beach Arena - nuova, 17/08 - Roseto Capo Spulico (Cs) @ Lungomare, 18/08 - Torre Paduli (Le), 19/08 - Rivisondoli (Aq) @ Piazza Garibaldi, 21/08 - Alassio (Sv) @ Riviera Music Festival, 23/08 - Cetraro (Cs) @ Piazza Garibaldi, 25/08 - Chiusano San Domenico (Av) @ R'Estate a Chiusano 2019, 26/08 - Rocchetta Sant'Antonio (Fg) @ Piazza Aldo Moro, 31/08 - Noci (Ba) @ Noci Music Festival, 06/09 - Matelica (Mc) @ Faceoff Fest, 12/09 - Modena @ Festa de L'Unità, 14/09 - Mondovì (Cn) @ Wake up Festival, 21/09 - San Vito lo Capo (Tp) @ Cous Cous Festival.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata