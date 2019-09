Noel Gallagher, ecco il nuovo singolo 'A Dream Is All I Need To Get By'

Noel Gallagher e gli High Flying Birds hanno pubblicato venerdì 13 settembre il brano inedito 'A Dream Is All I Need To Get By', ora disponibile in tutti gli store digitali. La traccia arriva dopo la pubblicazione del singolo 'This Is The Place' ed entrambi i brani faranno parte dell'EP di prossima pubblicazione.

Parlando della traccia, Noel ha raccontato: "Alle mie orecchie questo brano suona come uno degli iconici B-Side degli Smiths. Quando una canzone nasce velocemente, come in questo caso, è sempre un buon segnoà.come se fosse sempre esistita, da qualche parte a Manchester probabilmente".

L'EP dal titolo 'This is the place' conterrà 5 tracce e verrà pubblicato in digitale e in vinile il prossimo 27 settembre. Questi i brani: This Is The Place, A Dream Is All I Need To Get By, Evil Flower, This Is The Place (Dense & Pika Remix), Evil Flower (The Reflex Revision). 'This is the place' è il secondo EP con musica inedita pubblicato da Noel Gallagher in questo 2019 e arriva dopo la pubblicazione a giugno del primo EP 'Black Star Dancing'. Questa estate ha visto Noel headliner nei principali festival, protagonista nella sua Manchester di un grande show e in tour con gli Smashing Pumpkins. L'artista mancuniano raggiungerà a novembre gli U2 per accompagnarli nel loro tour australiano dedicato al classico disco 'The Joshua Tree'



