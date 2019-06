Nicki Minaj, fuori il nuovo singolo esplosivo 'Megatron'

Esce oggi nei digital store e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Nicki Minaj 'Megatron', dopo diversi indizi lasciati dalla cantante ai fan sul suo profilo Instagram. In contemporanea, è uscito anche il videoclip ufficiale, online su YouTube. Il brano, fresco ed estivo, si caratterizza per il ritmo incalzante che spinge l'ascoltatore a ballare. Le strofe mostrano la tecnica e le rime che sono da sempre cifra stilistica dell'artista, tra allusioni, doppi sensi e street culture. Nel videoclip, girato da Mike Ho, Nicki è una sexy queen, protagonista di quasi tutte le scene. La si vede sia sola, ballare e ammiccare alla camera, sia in coppia quando interagisce fuori e dentro una piscina con un lui qualsiasi, sia in gruppo quando insieme a bellissime ballerine si cimenta nelle coreografie. Il racconto è intervallato da immagini girate all'interno di un club pieno di persone, Nicki compresa, dove tutti sembrano divertirsi a ballare sulle note della sua nuova canzone. In poche ore il video ha superato le 450mila visualizzazioni. La 36enne cantante cresciuta nel Queens, a New York, è la rapper che ha venduto più dischi di tutti i tempi, con 20 milioni di singoli come artista principale, 60 milioni di singoli in collaborazione e oltre 5 milioni di album in tutto il mondo.





