Niccolò Fabi, l'11 ottobre esce il nuovo album 'Tradizione e tradimento'

A 3 anni e mezzo di distanza da 'Una somma di piccole cose', album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con 'Tradizione e tradimento', il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 ottobre. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole: "Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L'eccitazione e l'incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos'altro...". 'Tradizione e tradimento', in uscita per Universal Music, è il nono disco in studio da solista del cantautore.

Da dicembre, inoltre, Niccolò Fabi farà il suo ritorno live, a distanza di 2 anni dal concerto-unico al PalaLottomatica di Roma per festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera.

Di seguito le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano e Ovest: 1 dicembre - Ravenna - Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti); 2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi; 8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo; 10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano; 12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan; 13 dicembre - Palermo - Teatro Golden; 19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara; 20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale (Biglietti Esauriti); 21 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale; 10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium; 11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi; 12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo; 13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese; 19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica; 20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica; 21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo; 22 gennaio - Bari - Teatro Team; 24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse; 29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg; 30 gennaio - Parma - Teatro Regio.

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita e prevendita abituali (http://bit.ly/TktsNiccolòFabi).



