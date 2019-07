Niccolò Fabi in tour nei teatri in inverno: raddoppia la data di Roma

Dopo l’estate, in arrivo nuove canzoni per Niccolò Fabi e un nuovo tour al quale si aggiunge, intanto, una seconda data a Roma: il 19 gennaio all’Auditorium Parco della Musica. Il tour nei teatri italiani del cantautore romano partirà l’1 dicembre dal Teatro Dante Alighieri di Ravenna (biglietti già esauriti). I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 12 di martedì 2 luglio, sul sito di TicketOne e dalle ore 12.00 di martedì 9 luglio nei punti vendita e di prevendita abituali. I biglietti per tutte le altre date del tour sono già disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita e prevendita abituali. I biglietti per le date di Ravenna (1 dicembre) e Vicenza (20 dicembre) sono esauriti.

Queste tutte le date: 1 dicembre - Ravenna - Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti); 2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi; 8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo; 10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano; 12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan; 13 dicembre - Palermo - Teatro Golden; 19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara; 20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale (Biglietti Esauriti); 10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium; 11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi, 12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo; 13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese; 19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica (Nuova Data); 20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica; 21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo; 22 gennaio - Bari - Teatro Team; 24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse; 29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg; 30 gennaio - Parma - Teatro Regio.

