Musica, primo Ep per Random: esce 'Montagne Russe'

Un anno di carriera bruciando le tappe, nonostante gli ultimi mesi di difficoltà per l'emergenza coronavirus, e la consacrazione ad Amici Speciali di Maria De Filippi. Random, che conta già circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube, è pronto per il grande salto e pubblica il suo primo Ep, 'Montagne Russe', che esce domani per My Own Family & Visory Records, licenza esclusiva Believe. Un progetto che include il suo ultimo singolo, 'Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa', il brano doppio platino 'Chiasso' e tre featuring con Emis Killa, Ernia e Carl Brave.

L'Ep "racchiude il mio primo anno di carriera - racconta a LaPresse l'artista 19enne - e la mia crescita in questo anno. Dopo 'Chiasso' sono usciti tutti i miei progetti, e ora Amici mi ha permesso di associare un volto al nome, di farmi conoscere da un grande pubblico, quindi è stato fondamentale". Un'esperienza capitata in un momento determinante, a conclusione di un lockdown che ha messo a dura prova i musicisti, come tutti. "Io sono stato uno dei primi a chiudermi in casa, perché ho una sorellina piccola e non volevo metterla a rischio", spiega, sottolineando che "la quarantena mi ha aiutato molto a capire l'importanza della mia vita, a capire quanto siamo fortunati a poter fare tutte le cose che facciamo normalmente. All'inizio mi sembrava che potesse distruggermi la carriera, alla fine invece si è rivelata una buona cosa per il mio cammino musicale. L'Ep è nato in quarantena: con Zenit volevamo dare musica alle persone, ma senza fare un disco, che in un momento così sarebbe stato penalizzato dall'assenza degli instore e dei concerti. Abbiamo pensato all'Ep e i produttori ci hanno dato una settimana per realizzarlo". Ne è nato 'Montagne Russe', otto brani che vanno dritti al cuore, tra i quali la hit 'Chiasso', 'Rossetto', le collaborazioni con Carl Brave ('Marionette'), Emis Killa ('Police') ed Ernia ('Soli al mondo'), in un crescendo di emozioni che mostra la maturità già acquisita da Random, nonostante la giovanissima età.

Con la sua musica l'artista invita il proprio pubblico a non abbandonare i propri sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi, perché essere originali è ciò che ci rende unici. Il futuro è ora tutto da vivere, aspettando di capire come si evolverà la situazione: "Mi manca tanto tornare sul palco - spiega il cantante - ma se è per il bene della società preferisco aspettare. E poi quando si riprenderà magari potrò fare le cose ancora più in grande, perché io stesso sarò più grande. Preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno. Certo il live è la mia parte preferita, e preparo quel momento al massimo. Ma la fretta non porta da nessuna parte, e saper aspettare fa bene", conclude con una punta di saggezza.

