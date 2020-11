Musica, nuovo progetto per Mina: è 'Italian songbook'

Le più belle interpretazioni di Mina in italiano sono raccolte in 'Italian songbook', il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita il 27 novembre, che inizia adesso per declinarsi in altri album nel tempo.Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono i titoli dei due volumi della prima parte del concept antologico: contengono non solo i grandi successi di una carriera lunga e straordinaria che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.Le più belle canzoni che tutti conosciamo con alcune perle da riscoprire, prese dalla vasta produzione discografica di Mina. Un brano inedito e quindici tracce per ogni album e delle fotografie inedite arricchiscono le prime due uscite di questo progetto.'Italian songbook' - presentato da PDU - in digipack e doppio vinile colorato è già disponibile in pre-order.

“ITALIAN SONGBOOK” - presentato da PDU - in digipack e doppio vinile colorato è già disponibile in pre-order qui https://lnk.to/Mina_preorder

