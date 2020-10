Musica, gli Almamegretta tornano con 'Sanacore': remaster per un disco leggendario

di Claudio Maddaloni

Torna 'Sanacore': un remaster dell'album iconico degli Almamegretta, a 25 anni dalla pubblicazione del disco che li fece conoscere anche a livello internazionale. Un'operazione nata dai fan, come spiega Raiz, storica voce del gruppo napoletano: "Alla base - racconta a LaPresse - c'è una richiesta della fanbase.

Abbiamo uno zoccolo duro di gente affezionata ai primi dischi. E 'Sanacore' è stato un po' un disco icona. Quando facciamo i concerti, quando arrivano i pezzi di questo album vediamo subito che la gente è più coinvolta. Un po' come i Rolling Stones quando cantano 'Satisfaction'. E uno dei brani, 'Nun te scurdà', è stato annoverato addirittura tra i classici della canzone napoletana, accanto a pietre miliari di tante epoche diverse".

L’album, dai suoni arabeggianti e dai ritmi mediterranei, alla sua uscita nel 1995 era stato premiato con la Targa Tenco come miglior disco in dialetto. All'interno del disco sono presenti anche due singoli inediti ritrovati nell’archivio, un brano dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato da Adrian Sherwood (produttore discografico e dub master britannico).

Il disco sarà disponibile dal 23 ottobre in versione fisica (doppio vinile colorato a 180 grammi con copertina gatefold e booklet di 4 pagine o CD digipack con booklet di 20 pagine), sulle piattaforme streaming e in digital download. Poi in primavera dovrebbe partire il tour, ma tutto è in forse a causa della pandemia. "Tutta la tournèe - spiegano gli Almamegretta - è stata spostata ad aprile. Il nostro lavoro è sempre all'insegna della precarietà, ma ora è massima".

