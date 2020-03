Musica, Federica Carta più forte e consapevole nel nuovo singolo 'Bullshit'

di Claudio Maddaloni

C'è tutta la crescita personale e artistica di Federica Carta nel suo nuovo singolo 'Bullshit', in uscita venerdì accompagnato da un video girato a New York. La cantante, che ha da poco compiuto 21 anni, è reduce dai successi dei suoi primi tre album ed esce con questo nuovo brano che parla di una giovane donna "imperfetta ma autentica, e molto più forte di prima". "Sono a un punto della mia vita - spiega in una intervista esclusiva a LaPresse - in cui tendo a non farmi più mettere i piedi in testa. Sto crescendo, e sto trasformando la mia fragilità in un punto di forza".

La cantante si dice "molto soddisfatta" del brano: "Non l'ho scritto io, ma i due autori K Beezy e Katoo hanno scritto un testo che rispecchia proprio quello che sto vivendo. È autobiografico ma è stato un caso". La canzone parla di una giovane donna che, dopo aver subito delusioni, decide di reagire e capisce che la forza è in lei, diventando più consapevole e solida.

Un'immagine resa ancora più vivida grazie a un video di forte impatto, girato a New York e prodotto da Universal Music.

