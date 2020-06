Musica, con 'Un altro giorno' Davide Rossi lancia un'estate di rinascita

di Claudio Maddaloni

"The best is yet to come". Il meglio deve ancora venire: ne è convinto Davide Rossi, rivelazione di X Factor, che lancia il suo primo singolo dopo l'esperienza televisiva, 'Un altro giorno', per il quale ha scelto come 'sottotitolo' proprio la frase di speranza. "Con questa canzone - spiega l'artista 21enne a LaPresse dalla sua casa di Rieti - ho voluto dare una buona speranza a tutti. Il meglio deve ancora venire. E' nata durante la quarantena, quasi per caso: stavo ascoltando un loop ritmico e ho aggiunto gli accordi. È venuto fuori un brano fresco, estivo. Quest'estate non sarà come tutte le altre, molte cose non si potranno fare. Nella mia canzone allora parlo di gesti comuni, estivi, che si fanno però dentro casa. Sono descritte pagine di un'estate senza la mia lei, ma in cui non si perde la voglia di vedersi, anche per cercare di tornare a un'estate normale. E a sostenermi c'è il pensiero che lei, magari addormentandosi in hangover di domenica mattina al sole, anche se lontana pensi comunque a me".

L'esperienza del lockdown dovuto al coronavirus ha colpito anche Davide, come tutti. Ma adesso, racconta, "ho visto nei ragazzi tanta voglia di uscire, di andare in giro. Appena hanno riaperto la volontà di uscire c'è stata, anche qui in una piccola città". Anche se, confessa, "io mi sono trovato bene in casa, ho uno studio in campagna dove suono, ascolto musica, mi diverto".

Da oggi esce dunque in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download 'Un altro giorno (The bet is yet to come)', che porta la firma e l’arrangiamento dello stesso Davide Rossi con Eugenia Martino e Fabio Raponi. Il sound pop, unito alle atmosfere dance anni ’90, sono la base perfetta per valorizzare il timbro vocale di Davide. "Rimane la voglia di divertirsi, di viaggiare e di provare tutte le emozioni che un’estate in tempi normali avrebbe regalato. Il meglio - Davide ne è convinto - arriverà presto. Un altro giorno, il nostro giorno, quello in cui torneremo a vivere tutte le nostre emozioni, insieme". Il video del singolo, girato a Pescara dal regista Roberto Parisse, traduce in immagini il desiderio irrefrenabile di tornare a vivere, ad amare e il sogno di un'estate tutta da scoprire.

"Sicuramente è impossibile una vita senza la musica - sottolinea l'artista - e concerti e discoteche prima o poi ripartiranno. Anch'io ho partecipato alla campagna #iolavoroconlamusica, perché oltre a noi cantanti dobbiamo pensare che tante famiglie vivono di questo e bisogna ripartire". E su questo punto Davide è fiducioso: "Il meglio deve ancora venire".

