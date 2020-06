Musica, con 'InstagramMare' i Legno ft. rovere lanciano il tormentone estivo

di Claudio Maddaloni

Si definiscono 'i supereroi mascherati dell'indie', nessuno conosce la loro identità, si sa solo che sono due giovani toscani che hanno iniziato a farsi conoscere nel 2018. Sono i Legno, che escono oggi con il nuovo singolo 'InstagramMare', ft. rovere. La loro caratteristica, oltre a essere ottimi musicisti e creare sempre brani che stupiscono l'ascoltatore fin dal primo impatto, è quella di coprirsi il volto con uno scatolone su cui è dipinto un sorriso (per Legno Felice) o un volto imbronciato (per Legno Triste). In occasione dell'uscita di quello che si candida a essere uno dei 'tormentoni' dell'estate 2020, i due artisti spiegano a LaPresse: "Sicuramente questa sarà un'estate diversa, ma ormai abbiamo tutti preso una sorta di consapevolezza. Oggi tutti hanno capito come comportarsi. Noi, anche con i rovere, abbiamo scelto di uscire ora col brano, perché dobbiamo andare avanti". E Legno Triste sottolinea: "L'estate è uno stato d'animo, si riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno". Anche a questo puntano i Legno con il loro singolo: InstagramMare ha forti richiami agli anni '80 e '90, cita i Righeira, Max Pezzali, coniuga sonorità vintage e contemporanee. Nel ritornello è presente una citazione del celebre brano 'In alto mare' di Loredana Bertè, "un omaggio che abbiamo voluto farle - spiega Legno Felice - a 40 anni dalla sua pubblicazione".

Sul difficile periodo che tutti stiamo vivendo, Legno Felice racconta: "Il lockdown è stata una cosa inaspettata, inizialmente si scherzava anche. Ma poi abbiamo preso consapevolezza e ora proviamo a superare il periodo nel modo più positivo possibile. Anche nel video della 'Casa de Papel' (ultimo loro singolo prima di InstagramMare, ndr) abbiamo messo insieme tutti i video dei fan da casa, per riunirli in un momento difficile, divertendoci". Anche per loro è stata dura non vedersi: "Viviamo in due città toscane diverse - dicono svelando pochissimo - e siamo stati separati, ci vedevamo solo in videochiamata come tutti. È stato un momento difficile perché siamo molto amici e negli ultimi due anni abbiamo vissuto tanti momenti insieme, e ora dovevamo stare distanti. Ma ci univa la musica".

Per quanto riguarda il futuro, i Legno attendono di capire quello che succederà. "Ci piacerebbe tanto - dice Legno Triste - riabbracciare tutti e quello ci manca e ci mancherà tanto. Stiamo navigando un po' a vista. Cerchiamo di capire se ci sarà la possibilità di fare alcuni festival rispettando tutte le regole. Comunque noi siamo molto presenti sui social, soprattutto su Instagram siamo in contatto sempre con tutti i nostri fan, che più che fan per noi sono amici".

