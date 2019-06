Musica, cinema e letteratura al festival 'Collisioni'. Si comincia con Eddie Vedder

di Silvia Caprioglio

Torna nelle Langhe, le colline cuneesi di vigneti e noccioleti patrimonio Unesco dell'umanità, 'Collisioni', festival agrirock di letteratura e musica che ha il suo fulcro nel borgo di Barolo, omonimo del pregiato vino. In quella che la guida Lonely Planet ha eletto come migliore regione al mondo da visitare nel 2019, il clou sarà dal 4 al 7 luglio, ma con delle altre incursioni musicali prima e dopo.

Si comincia lunedì 17 giugno con il concerto di Eddie Vedder, lo storico frontman dei Pearl Jam. Poi, giovedì 4 luglio, è la volta di Liam Gallagher, solista ormai da tempo dopo la separazione dal fratello Noel e lo scioglimento degli Oasis. Il giorno dopo un po' di Italia con Carl Brave e Max Gazzè con Rkomi e Daniele Silvestri, il sabato doppio concerto Måneskin e Salmo e la domenica Thirty Seconds to Mars.

Ma 'Collisioni' non è solo musica. Per le piazze e vie di Barolo si alterneranno il grande scrittore americano John Irving, Chuck Palahniuk, leggendario autore del romanzo di culto 'Fight Club', Jonathan Coe e Emmanuel Carrère. Stefano Accorsi, di cui si attende la messa in onda di '1994', ultimo capitolo della trilogia trasmessa da Sky. Il Volo, Giorgio Panariello, Loredana Bertè, Roberto Saviano, Marco Travaglio, Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni. La sera di sabato 6 luglio un evento unico: Al Bano sarà protagonista con Ernesto Assante di una serata di musica e parole nella quale si racconterà e si esibirà. Domenica toccherà poi a Mahmood, dopo la vittoria a Sanremo e il successo all'Eurovision.

Nella culla dell'enogastronomia non mancheranno nemmeno le degustazioni, dal Piemonte dei formaggi Dop e dei grandi vini rossi ai bianchi del Friuli Venezia Giulia, passando per i sapori mediterranei della Liguria e per gli chef e il grande Verdicchio marchigiano, l'Aglianico della Basilicata e i vini della Puglia e dell'Umbria. 'Collisioni' torna poi mercoledì 10 luglio con il concerto del rapper e cantautore statunitense Macklemore, sabato 13 Calcutta e martedì 16 luglio gran finale con Thom Yorke dei Radiohead.



