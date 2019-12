Muore Marie Fredriksson dei Roxette

La cantante del duo pop svedese combatteva da 17 anni contro un tumore al cervello. Tra i grandi successi del gruppo i singoli The Look e 'Listen To Your Heart'

Marie Fredriksson, cantante del duo Roxette, è morta all'età di 61 anni. Lo annuncia il gruppo svedese sul proprio account Facebook. Fredriksson è morta la mattina del lunedì 9 dicembre si legge, "dopo una battaglia lunga 17 anni contro il cancro". Nel 2002 le era stato diagnostico un tumore al cervello. Tra le canzoni più famose del duo 'The Look', 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love'.

Sul profilo Twitter della band il compagno d'avventura musicale, Per Gessle, la ricorda con queste parole: "Il tempo passa così in fretta. Sono onorato di aver conosciuto il tuo talento e la tua generosità. Tutto il mio affetto va a te alla tua famiglia. Le cose non saranno più le stesse."

Time goes by so quickly. It's not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I'm honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) December 10, 2019

