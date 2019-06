Muore a 77 anni Dr. John, la leggenda del blues di New Orleans

E' morto a 77 anni Dr. John, pianista e cantante blues statunitense, simbolo della musica di New Orleans, dove era nato. Lo ha ha fatto sapere con un comunicato la famiglia, spiegando che il musicista è deceduto giovedì a causa di un attacco di cuore. Malcolm John McRebennack, questo il suo vero nome, è diventato celebre per la fusione di generi tra jazz, blues, rock'n'roll e zydeco, la musica creola tipica della città della Louisiana. Dr. John era stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2011, nella sua carriera ha pubblicato 20 album, ha suonato in album di Eric Clapton e Rolling Stones e ha vinto sei Grammy Award. Tanti i tributi sul web dal mondo della musica. "Dio benedica Dr. John, pace e amore a tutta la sua famiglia", scrive su Twitter l'ex Beatle Ringo Starr. "Riposa in pace Mac", è il messaggio sul profilo Instagram degli U2 firmato dal chitarrista della band irlandese The Edge, accompagnato da una foto che ritrae insieme i due musicisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata