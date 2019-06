Morgan sfrattato da casa: "Questa non è giustizia, adesso farò il bohémien"

Il cantante e volto televisivo Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. "Ma lei è un boia", ha urlato contro il custode giudiziario . O meglio, dello "sloggio", come l'ha definito l'incaricata. "Analfabeti come siete, a voi le parole vi fanno paura, perchè siete poveri di letteratura", ha urlato contro le forze dell'ordine. "Questo mi mette le mani addosso - ha continuato il leader dei Bluvertigo - Silenzio, questo è un problema pubblico. Sono venuti a portare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione, se capitasse a vostro padre o a vostro figlio non avreste quella faccia buffa che avete adesso. Perchè siete ridicoli, avete la faccia di gente che ha sempre preso 5 a scuola, perchè voi non sapete un ca...".

L'ex giudice di X Factor ha dovuto lasciare la casa a seguito della sentenza del 2107 del Tribunale che ha deciso il pignoramento della villetta per il mancato pagamento degli alimenti alle figlie delle sue ex mogli e per un debito con il fisco. Lo sfratto era stato rinviato la settimana scorsa.

"Mi volevano far paura con le armi", ha raccontato poi ai giornalisti uscendo di casa. "Gli stavo recitando Shakespeare. Questa continua a rimanere casa mia, anche se ci sono degli invasori armati, esco perchè sono armati, ma rimane casa mia perchè me la sono comperata, non è che arriva questo e la compra per due lire a un'asta. Questa è tutta un'invenzione. Io non considero lecita la vendita dell'appartamento, che io ho pagato". "Adesso farò il bohémien", ha aggiunto Morgan spiegando di aver trascorso la notte appena passata a scrivere o due canzoni: "Una si chiama 'La casa'". Il cantautore ha accusato l'ex moglie Asia Argento: "ha firmato lei lo sgombero della casa, credo per sadismo, perchè è cattiva, non ce n'era bisogno, perchè lei non ha bisogno di soldi". E rivolgendosi ai colleghi che non lo hanno aiutato "non sono amici, sono degli egoisti, individualisti, che devono fare il disco, e sto parlando di tutti, Vasco, Ligabue, Jovanotti, loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse".



