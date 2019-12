MinaFossati, Ferzan Ozpetek firma il videoclip di 'Luna Diamante'

Esce sabato 14 dicembre il videoclip ufficiale di 'Luna Diamante', diretto da Ferzan Ozpetek e con il montaggio di Pietro Morana. Il brano estratto dal nuovo album di inediti Mina Fossati, uscito il 22 novembre per Legacy – Sony Music.

Il brano, scritto da Ivano Fossati e cantato a due voci con Mina, racconta il valore dell’attesa, quello del perdono e del ritrovarsi. I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, per la prima volta uniscono le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati, che tornano a collaborare in un’occasione unica.

Il videoclip ufficiale porta la firma di Ferzan Ozpetek e mostra un originale montaggio di alcune scene del film, rielaborate ad hoc con l’inserimento delle grafiche del disco, curate da Mauro Balletti. Il pluripremiato regista ha scelto Luna Diamante, tra i pezzi che compongono la colonna sonora del film La Dea Fortuna, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, in uscita nelle sale il 19 Dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata