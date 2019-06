Milano, la Filarmonica in piazza Duomo diretta da Chailly

Una serata imperdibile nel cuore della città per avvicinare il pubblico alla grande musica. Sarà l'occasione per ascoltare sotto le stelle la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly il 'Concerto per Milano' in diretta da piazza Duomo che Rai Cultura trasmette domani, domenica 9 giugno, alle 21.15 su Rai5. Giunto alla settima edizione grazie al supporto di UniCredit, Allianz Italia, Esselunga e al patrocinio del Comune di Milano, il più atteso e partecipato appuntamento cittadino d'inizio estate trasformerà piazza Duomo in una grande sala da concerto open air. Apre il programma la Sinfonia n. 9 in mi minore di Antonín Dvorák, detta 'Dal Nuovo Mondo' per l'ispirazione al folklore americano e la vitalità ritmica che l'hanno resa tra le più celebri e più sorprendenti del grande repertorio. Chiude l'omaggio a Nino Rota, compositore italiano fra i più originali e prolifici del Novecento, nel quarantesimo della scomparsa.

Si ascolteranno: la Suite dal balletto La strada, ricavato dall'omonimo film di Federico Fellini (Oscar nel 1957 come miglior film straniero), e i brani estratti dalla colonna sonora del film 'Prova d'orchestra' (1979), 'Risatine maliziose' e 'Galopp', frutto di quella relazione tra Rota e Fellini che ha prodotto capolavori divenuti nel tempo ritratti dell'Italia intera.

Sette megaschermi e un impianto audio ad alta definizione consentiranno a migliaia di spettatori visione e ascolto ottimali da qualsiasi punto della piazza per un evento internazionale fra i più attesi ogni anno. Grazie a RaiCom la serata sarà inoltre trasmessa in diretta in Germania, Francia e nei paesi francofoni da Arte, in Grecia, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, e in differita in Corea, in Nord Africa e Medio Oriente (paesi Mena), Giappone e Cina. Regia televisiva a cura di Patrizia Carmine.

