Marco Mengoni, già sold out tre date del tour autunnale

A quattro mesi dal ritorno in autunno di 'Atlantico tour' di Marco Mengoni nei palazzetti di tutta Italia e in Europa, sono già sold out le date di Milano (9/11), Conegliano (14/11) e Acireale (28/11) e, ad accogliere il numeroso pubblico delle tre città, sono stati aggiunti da Live Nation nuovi appuntamenti al fittissimo calendario: Milano (10/11), Conegliano (15/11) e Acireale (29/11).

Manca invece pochissimo a 'Fuori atlantico tour'_attraversa la bellezza, l'attesissimo viaggio estivo di Marco Mengoni prodotto da Live Nation che debutta il 14 luglio dal Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma). Una serie di speciali appuntamenti live alla scoperta della natura e delle bellezze italiane a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO2. Un'esperienza incredibilmente immersiva per tutto il pubblico che potrà apprezzare il vero spettacolo della natura che si fonde con la musica in pieno rispetto nell'ambiente, tema che sta da sempre a cuore a Marco, testimonial italiano della campagna Planet or Plastic?, che ha recentemente lanciato la challenge #estatesenzaplastica per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, sia tra i suoi follower che tra i colleghi del mondo dello spettacolo. Il nuovo viaggio in 5 location inedite simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese finirà con uno spettacolo indimenticabile per RisorgiMarche, il 30 luglio in Località Fontanelle tra Amandola, Bolognola e Sarnano (FM e MC).



