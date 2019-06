Mahmood sfonda: "Soldi" è il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify

Mahmood inarrestabile. Dopo la vittoria a Sanremo 2019, lo storico secondo posto all'Eurovision Song Contest, il successo della hit Soldi nella classifica Global di Spotify e in tutto il mondo, il successo del singolo estivo Calipso al fianco di Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Dardust, prosegue la carrellata dei record per l'artista milanese. A soli quattro mesi dalla sua uscita, infatti, Soldi diventa il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify, con oltre 81 milioni di stream. Lo comunica l'ufficio stampa del cantante, sottolineando che si tratta di un traguardo che vale doppio considerando che, in questa stessa settimana, il relativo videoclip per la regia di Attilio Cusani sfonda quota 100 milioni di views su YouTube.

Mahmood festeggia questo nuovo primato mentre è in studio in Spagna, dove Soldi è già stato certificato Oro, per ultimare le registrazioni del suo nuovo singolo inedito e sempre on the road prosegue il suo tour estivo, che lo porta a esibirsi in alcuni degli eventi e nei festival più attesi della stagione. Dal Caterraduno di Senigallia, con un esclusivo concerto alle prime luci dell'alba, a Collisioni, il raffinato festival agri-rock di musica e letteratura nelle Langhe, fino allo storico Festival dei Due Mondi di Spoleto e a Tutto Molto Bello, torneo di calcetto della musica indipendente italiana. Sul fronte internazionale, approda anche al leggendario Montreux Jazz Festival, in Svizzera, in un concerto che lo vedrà abbinato alla superstar del pop Rita Ora. Ad accompagnarlo sul palco, come sempre, i musicisti Marcello Grilli, Francesco Fugazza ed Elia Pastori.

