Madonna racconta Madame X: "Chi ascolta l'opera non ama gli artisti come me"

La cantante si sta preparando per imbarcarsi in una serie di concerti che si terranno esclusivamente nei teatri, dando così l'opportunità ai fan di vederla in una versione totalmente inedita per loro

Madonna ha raccontato in esclusiva su RTL 102.5 il nuovo album 'Madame X' in un'intervista realizzata da Luca Dondoni. Influenzato creativamente dalla vita degli ultimi anni a Lisbona, in Portogallo, "Madame X" è una collezione di 15 nuove canzoni che celebrano la lunga carriera di Madonna e la sua vicinanza alla musica e alla cultura latin così come ad altre influenze globali. "Lisbona è stata veramente un'ispirazione per la vastità dei diversi stili di musica che convivono nella stessa città", ha detto Madonna ai microfoni della radio. "Lì vive gente da ogni parte del mondo e con essa in quella città si trova ogni genere musicale. E' un minestrone culturale. Vivere lì significa cambiare anche il proprio stile di vita, ho dovuto adattarmi e abituarmi e per certo ero totalmente fuori dalla mia comfort-zone. Ma proprio in quella situazione di difficoltà espressiva ho trovato l'ispirazione per il disco".

Nel disco hanno collaborato diversi artisti internazionali, tra i quali Maluma presente nel singolo che ha anticipato l'album, "Medellin", Swae Lee, Anitta e Quavo. "Ho scelto questi artisti per amicizia, tutti quelli con i quali ho lavorato è perché li ho conosciuti attraverso altre persone ed amici", ha dichiarato Madonna. "Ci siamo piaciuti, abbiamo parlato di eventuali collaborazioni e poi ci siamo messi a lavorare insieme".

Nel frattempo, Madonna si sta preparando per imbarcarsi in una serie di concerti che si terranno esclusivamente nei teatri, dando così l'opportunità ai fan di vederla in una versione totalmente inedita per loro. Purtroppo, però, non passerà dall'Italia. "Ho chiesto La Scala di Milano ma mi hanno detto di no", ha detto Madonna, incalzata da Luca Dondoni, "il mio sogno sarebbe quello di esibirmi davanti alla gente che ascolta l'Opera ma ho scoperto che la gente che ascolta l'Opera non ama artisti come me. In quei posti l'acustica è perfetta, lo spazio è piccolo ma posso vedere la gente negli occhi, posso sentire cosa dicono, posso parlare con le persone nell'audience, questo è quello che voglio questo è il mio sogno.Lo spettacolo sarà intimo e ci sarà molta acustica e sul palco con me ci saranno molti musicisti che ho conosciuto a Lisbona".

