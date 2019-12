Madonna cancella il tour in Nord America: "Dolori indescrivibili"

Madonna sarà costretta a restare ferma per qualche settimana e a interrompere il suo tour in Nord America. La ragione? I dolori alle articolazioni che non danno tregua alla Regina della musica pop. Lo ha annunciato la stessa Madonna con un lungo messaggio su Instagram, accompagnato dal video di uno spezzone dello show 'Madame X', incentrato sull'ultimo omonimo disco, dello scorso sabato a Miami. La pop star sale su una scala per entrare in scena ed eseguire 'Batuka', una dei brani dell'ultimo disco di Madge, e parla di un "dolore indescrivibile" avvertito durante lo spettacolo che per poco non l'avrebbe obbligata a interrompere l'esibizione. A suon di preghiere, invocazioni e grinta, però, la star ha ultimato il concerto. Di proseguire il tour, però, anche a detta dei suoi medici, non se ne parla. E per tornare il forma, la diva avrà bisogno di "un lungo periodo di riposo".

"Mentre salivo la scala per cantare 'Batuka' sabato sera a Miami" scrive la ex Material Girl sui suoi profili social, "ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni. Durante ogni canzone che ho cantato, ho detto una preghiera per riuscire ad arrivare a quella successiva e terminare lo show. Le mie preghiere sono state esaudite, e ce l'ho fatta. Mi considero una guerriera, non mi arrendo mai, tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il mio dolore sia un avvertimento. Ho trascorso gli ultimi due giorni con i medici, scansioni, ultrasuoni, raggi X" prosegue la popstar, "mi hanno reso molto chiaro che se devo continuare il tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo".

"Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi", aggiunge, "ma questa volta devo accettare che non c'è vergogna nell'essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa" conclude Madonna, scusandosi con i fan e ringraziandoli per la comprensione.

Madonna, 61 anni, aveva ripreso il tour dopo aver cancellato le tappe di Boston alla fine del mese scorso. Anche allora era stata costretta a fermarsi a causa del dolore. La cantante, che da sempre è molto sportiva, salutista e fan degli alimenti biologici - non ha specificato la natura dei suoi guai fisici, ma alcuni media hanno rivelato che si tratta di una lesione al legamento crociato.

