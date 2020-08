Macerata, anche i Pinguini Tattici Nucleari nel cast di Musicultura

I Pinguini Tattici Nucleari irrompono nel ricco cast della 31esima edizione di Musicultura. Si esibiranno sul palco del festival della canzone popolare e d'autore italiana, allo Sferisterio di Macerata, sabato 29 agosto.

"Sono ragazzi che seguiamo con attenzione fin dal loro esordio. Sanno raccontare storie, accostarsi a sentimenti complessi con leggerezza ed intelligente ironia, dedicarsi alle proprie canzoni con passione e cure artigianali. La coesistenza di tutti questi requisiti nella stessa realtà artistica è una cosa rara - commenta il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri -. La band guidata da Zanotti non è uno di quei fuochi di paglia che nel panorama musicale di oggi divampano e si spengono dall'oggi al domani, penso che i Pinguini siano destinati a durare tanto e stupirci ancora molto".

La XXXI edizione di Musicultura si avvia intanto a vivere il suo atto finale, in presenza di pubblico allo Sferisterio di Macerata, con due serate di spettacolo il 28 e 29 agosto. "Le espressioni migliori della canzone italiana - si legge in una nota - si intrecceranno con le suggestioni della parola poetica, sul palco si alterneranno con set studiati ad hoc Massimo Ranieri, Tosca, il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 Salvador Sobral, Antonio Rezza e BandaKadabra venerdì 28 agosto; Francesco Bianconi, Asaf Avidan, Gruppo Ocarinistico Budriese, Bruno Tognolini, Lucilla Giagnoni e per l'appunto i Pinguini Tattici Nucleari sabato 29 agosto".

