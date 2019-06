Lutto nel mondo della musica: morto Philippe Zdar dei Cassius

È morto per una "caduta accidentale dalla finestra di un piano elevato di un edificio di Parigi" Philippe Cerboneschi detto 'Zdar', membro del duo Cassius pioniere della musica elettronica francese. Lo riferisce ad AFP il suo agente, Sebastien Farran, senza fornire altri dettagli.

Cerboneschi, 50 anni, faceva parte dal 1996 del duo Cassius insieme a Hubert Blanc-Francard. Il primo album, '1999', uscito nello stesso anno, mescolava hip hop, house e funk. I due si erano incontrati qualche anno prima, quando 'Zdar' lavorava già per artisti come Serge Gainsbourg e aveva creato un primo duo, Motorbass, con Etienne de Crécy. Negli anni, 'Zdar' ha anche collaborato molto con vari artisti, come Franz Ferdinand, Beastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, Chromeo, Tiga e M-.

