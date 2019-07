Luchè debutta al primo posto della classifica Fimi

Luché, classe 1981, è riuscito nell'impresa di debuttare alla numero 1 della classifica Fimi-Gfk con 'Potere (Il giorno dopo)' , la riedizione del pluripremiato album del 2018. Alla versione fisica di 'Potere (Il giorno dopo)' la cui uscita è stata anticipata dall’inedito 'Parliamo' prodotto da Charlie Charles - è accluso anche 'Il giorno dopo' il primo libro del cantante, in cui svela tutto di sé, dagli esordi in una Napoli complessa e sfaccettata alla sua nuova vita londinese, con l'obiettivo di portare la propria musica a ricoprire il ruolo che merita.

'Potere (Il giorno dopo)' , disponibile in versione fisica, digitale e streaming, uscito il 28 giugno 2019 nei negozi e in tutte le piattaforme contiene la tracklist originale, 'Parliamo', il primo tra gli inediti ed anche 'Stamm fort ' feat. Sfera Ebbasta il singolo uscito a gennaio 2019 e già certificato disco di platino che ha dominato le classifiche streaming dei primi mesi di quest’anno. La versione originale dell’album 'Potere', uno dei più graditi del 2018, è rimasta in classifica per 52 settimane ed ha permesso anche al grande pubblico di conoscerlo e apprezzarlo per la sua capacità di coniugare sentimenti, fragilità, credibilità di strada e originalità.

