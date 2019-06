Lorenzo si prepara alle feste in spiaggia: esce l'Ep 'Jova Beach Party'

di Chiara Troiano

Manca un mese al debutto a Lignano Sabbiadoro del 'Jova Beach Party', il tour di Lorenzo Cherubini che farà ballare le località estive d'Italia per tutta la stagione calda. E quale modo migliore di festeggiare, per Jovanotti, se non con delle nuove canzoni da imparare a memoria prima dei live? Da qui l'idea di lanciare un Ep con 7 nuovi brani per farli diventare la colonna sonora inedita delle feste in spiaggia. "Per visualizzare l'idea che stava nascendo serviva un po' di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla", spiega Jova. "E' pura passione per la musica, niente altro che passione per la musica e per quello che la musica fa accadere".

Nel nuovo disco emerge l'anima dj di Lorenzo: fondamentalmente, si balla. La base di questi pezzi è decisamente festaiola, ritmica in sette possibili coniugazioni. Ma da sotto la superficie emergono la scrittura di Jovanotti, il romanticismo, l'avventura, la vitalità, l'energia, l'attenzione alle parole. Non è un disco addomesticato, pettinato, "allineato" al mercato tradizionale, spiega l'artista, è semplicemente "un progetto nato e cresciuto libero, che voleva uscire, e ora è fuori!". 'Jova Beach Party' è un Ep ricco di collaborazioni, nello spirito di condivisone che anima l'intero progetto delle feste in spiaggia.

Per 'Jova Beach Party' non sono previsti video ufficiali, ma anche in questo caso c'è un esperimento in atto: l'Ep esce infatti anche in forma di playlist di lyric video con i 7 brani in versione cartoon. Sviluppati dai fratelli Dan&Dav insieme a Colormovie che ha curato il montaggio e gli effetti speciali. Nel frattempo Lorenzo sta ultimando i preparativi per i party che dal 6 luglio animeranno 15 spiagge italiane a cominciare da Lignano Sabbiadoro, già sold out. Sono 63 al momento gli ospiti già annunciati, provenienti da tutto il mondo. Le feste, prodotte e organizzate da Trident Music, cominceranno intorno alle ore 16 e andranno avanti fino a sera inoltrata.



