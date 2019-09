Liam Gallagher, venerdì esce il nuovo album 'Why me? Why not.'

Arriva il secondo lavoro solista dell'ex cantante degli Oasis. Il disco già anticipato da 4 brani. Liam: "Sarà un album migliore di 'As You Were'". Gallagher sarà in Italia per due show il 15 febbraio a Roma e il 16 a Milano

Esce venerdì 20 settembre 'Why Me? Why Not.', il secondo album solista di Liam Gallagher. Sarà disponibile in formato fisico CD (standard e deluxe) e vinile (standard e limited editions) e in formato digitale (download e streaming). É disponibile anche un pacchetto speciale D2C che include una versione deluxe del disco, un vinile 'sun yellow' e un formato da 12" che include tre bonus track e una demo esclusiva. Su 'Why Me? Why Not.' Liam afferma: "Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di 'As You Were' e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!".

L'album è stato anticipato da 4 brani. 'Shockwave' realizzato con due dei collaboratori che hanno lavorato anche sull'album 'As You Were': Andrew Wyatt - vincitore di un Oscar per aver partecipato alla stesura di 'Shallow' dal film 'A Star Is Born', e il vincitore di svariati Grammy Greg Kurstin che ha anche prodotto il brano.

'The River', un brano potente e viscerale con un riff che rimanda ai Led Zeppelin e all'energia tipica della corrente musicale Madchester, rimanendo sempre moderno e contemporaneo. La voce di Liam è potente e canta incitando la generazione contemporanea a combattere per il cambiamento. La sua attitudine anarchica critica i capisaldi del mondo dell'establishment, dai politici che puntano solo ad arricchirsi alle celebrità prive di qualunque spessore. 'Once', dal sapore lennon-esco ma con la drammaticità di The Wall dei Pink Floyd e, ovviamente, la vocalità prorompente ma vulnerabile di Liam. 'One of us' è l'ultimo dei singoli usciti. Il video, fortemente evocativo, è stato diretto dal duo Steven Knight and Anthony Byrne, registi della serie tv Peaky Blinders ed è stato pubblicato il giorno del 10° anniversario dello scioglimento degli Oasis. La copertina di 'Why Me? Why Not.' è un ritratto del fotografo Tom Beard.



Liam porterà il disco in giro per l'Europa e l'Inghilterra con un tour di 23 date: dalla O2 Arena di Londra alla MEN Arena di Manchester. L'enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam (basti pensare ai 100,000 biglietti venduti in una mattinata per il precedente tour in UK o ai 40,000 venduti in una manciata di minuti per il suo concerto al Finsbury Park). Il rocker di Manchester torna in concerto anche in Italia con due show i il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum), mentre lo si potrà vedere live all'MTV unplugged che andrà in onda il 27 sia su MTV Music e MTV Italia.

