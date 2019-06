Liam Gallagher: in arrivo una canzone per la figlia ritrovata nel nuovo album

L'ex Oasis rivela che nel nuovo disco in arrivo in settembre ci sarà un brano dedicato a Molly Moorish. Il cantante ha riconosciuto la paternità della ventenne nata dalla relazione con una ex fidanzata solo nel 2018

Liam Gallagher ha rivelato all'emittente britannica Radio X che nel suo nuovo album in arrivo in settembre ci sarà una canzone dedicata a Molly Moorish, la figlia nata dalla relazione con Lisa Moorish. L'ex cantante degli Oasis nel 2017 aveva fatto sapere di non aver mai incontrato la ragazza. Poi nel 2018 ha stabilito un rapporto con Molly e ha anche postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a lei e ai suoi due altri figli, Lennon, nato dal matrimonio con Patsy Kensit, e Gene, avuto dalla cantante delle All Saints Nicole Appleton.

Il pezzo si intitola ‘Now That I’ve Found You’, che significa 'Ora che ti ho trovato'. Il 7 giugno è uscito il primo singolo che farà parte del nuovo lavoro, 'Shockwave'. "C'è un altro brano simile a 'Shockwave', ed è pesante, non credo che le radio lo trasmetteranno. Ma se vogliono, lo facciano pure", ha detto l'ex frontman della band di Manchester. Liam si è esibito l'8 giugno a Taranto al Medimex e sarà di scena poi il 4 luglio a Barolo (Cuneo) al Collisioni Festival.

