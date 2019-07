Le Vibrazioni: "Niente ci può uccidere, a novembre in tour nei teatri"

Vista l'uscita del nuovo singolo, viene spontaneo pensare che ci sia un album in lavorazione. Invece no, in cantiere c'è un progetto diverso

di Chiara Troiano

Ogni estate che si rispetti ha le sue canzoni, e il 2019 non fa eccezione. Ai tanti 'tormentoni', quest'anno si va ad aggiungere quello delle Vibrazioni, 'L'amore mi fa male'. Il brano porta le firme, oltre a quella del cantante Francesco Sarcina, di Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli. "Sono arrivate un po' di idee - spiegano Francesco e il bassista Marco Castellani -, ci siamo messi in studio. Partendo da un reef forte ci abbiamo giocato sopra, come facciamo sempre". Ecco così che è nata una canzone dal sapore latino, lontano dalla comfort zone della band: "Non è poi neanche così vero - precisa Sarcina -. 'In una notte d'estate' inizia con un reef super latino, ma anche 'Angelica' richiama quei suoni. Siamo andati a riprendere cose che forse ci eravamo un po' tutti dimenticati. Sulla roba estiva, il nostro rock lo alleggerisci proprio dandogli quel sapore latino". D'altra parte, spiegano i due, "ormai la gente ha capito chi sono le Vibrazioni, quindi questa è un po' una fase di gioco".

Senza considerare, poi, che alla band piaceva moltissimo il contrasto fra il suono latino e il titolo decisamente meno allegro, 'L'amore mi fa male'. Vista l'uscita del nuovo singolo, viene spontaneo pensare che ci sia un album in lavorazione. Invece no, in cantiere c'è un progetto diverso: "Nessun disco, solo canzoni che stiamo scrivendo. Ma, dopo il tour estivo, tra novembre e dicembre ce ne sarà uno teatrale. Sarà una cosa molto bella, con l'orchestra. Un connubio tra rock e parte classica con a dirigere il Maestro Beppe Vessicchio".

E, dopo le ultime vicende sentimentali di Francesco Sarcina, raccontate a mezzo stampa, 'L'amore mi fa male' sembra una frase autobiografica, ma a salvare le Vibrazioni è la band: "Dopo venti anni siamo ancora qua, vivi e uniti, che è la cosa più importante. Siamo una famiglia. Qualunque cosa ci può ferire, ma non uccidere. La nostra musica e il palco ci rendono forti e eterni".

