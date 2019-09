Le canzoni di Ligabue approdano a teatro: al via il musical 'Balliamo sul mondo'

di Chiara Troiano

Luciano Ligabue approda in teatro. Non personalmente, ma attraverso le sue canzoni più celebri. E' tutto pronto, infatti al Teatro Nazionale Chebanca! Di Milano per l'esordio del musical 'Balliamo sul mondo', che conterrà i successi del rocker di Correggio su testo originale e regia di Chiara Noschese, da un'idea di Matteo Forte (Live On Stage) e Roberto razzini (Warner Chappell). Lo spettacolo andrà in scena dal 26 settembre al 1 ottobre e alla stesura del testo ha collaborato Ligabue stesso.



"Devo dire - racconta Chiara Noschese - che è un'operazione che può piacere o non piacere, ma uno spettacolo inedito è sempre difficile da mettere su, perché magari hai paura di sbagliare, perché non hai un percorso già definito. Per me è quasi la prima volta, ho dato tutto". Anche, e soprattutto, nella scelta dei tredici protagonisti che lungo due atti e venti canzoni si raccontano nell'arco di un decennio, da un Capodanno all'altro, dalla soglia della maturità all'età adulta. Le vite dei 13 protagonisti si intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da 'Certe Notti' a 'Non è tempo per noi', passando per 'Tra palco e realtà', 'Urlando contro il cielo' e tante altre, tra cui, ovviamente, 'Balliamo sul mondo' che dà il titolo al musical. "La scrittura e la regia del musical sono stati uno dei 'viaggi' più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti - spiega Noschese -. La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell'emozione. L'emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti".

Le vicende partono dal Capodanno 1990: una comitiva di amici si riunisce, come ogni giorno, al Bar Mario per festeggiare l'arrivo del primo anno da maggiorenni. Progetti, speranze, amori, passioni ma anche incertezze, paure e vecchi rancori, s'incrociano sullo sfondo della grande festa. La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l'unico modo per rendere meno dolorosa la consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale. Il decennio che segue cambierà la vita di ognuno, riservando a ciascuno di loro percorsi e realtà inaspettate. Malgrado tutto, la promessa viene mantenuta. Capodannoá2000: sarà difficile per il gruppo rimettere insieme i pezzi, eppure, ritrovarsi e ricostruire insieme, diventa inaspettatamente l'unica salvezza per tutti.

L'appuntamento per tutti i fan del Liga, per avere l'occasione di sentire i suoi brani in una veste diversa e cantarli a squarciagola, è da giovedì 26 settembre al Teatro Nazionale Chebanca! Di Milano.



