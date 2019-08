Lana Del Rey, il 30 agosto il nuovo album 'Norman fucking rockwell!'

Lana Del Rey ha ufficializzato la pubblicazione del suo nuovo album 'Norman fucking rockwell!' che sarà nei negozi tradizionali e in digitale dal 30 agosto. L'album, da oggi disponibile per il preoder, sarà disponibile non solo in digitale ma anche in versione cd e vinile. Il lavoro è stato prodotto e scritto insieme a Jack Antonoff e includerà i brani 'Venice Bitch', 'Mariners Apartment Complex', 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it' e il singolo, cover dei Sublime attualmente in rotazione radiofonica 'Doin' Time'.

Questa la tracklist completa: 'Norman Fucking Rockwell', 'Mariners Apartment Complex', 'Venice Bitch', 'Fuck It I Love You', 'Doin' Time', 'Love Song', 'Cinnamon Girl', 'How to disappear', 'The Next Best American Record', 'The greatest', 'Happiness is a butterfly', 'Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it'.

Annunciate nel frattempo le date del suo prossimo tour, una prima parte in America quest'anno e una seconda in Europa nel 2020: 21 febbraio Amsterdam-Ziggo Dome, 23 febbraio Parigi-Accor Hotels Arena, 25 febbraio Londra-The O2, 26 febbraio Manchester-Manchester Arena, 28 febbraio Glasgow-Sse Hydro, 29 febbraio Birmingham-Resorts World Arena, 2 marzo Berlino-Mercedes-Benz Arena, 3 marzo Colonia-Lanxess Arena.

