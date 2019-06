L'ex Guns 'N Roses Steve Adler si accoltella: ricoverato

L'ex batterista dei Guns N' Roses Steven Adler si è accoltellato da solo allo stomaco ed è stato ricoverato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo riferisce il sito web Tmz spiegando che gli operatori del 911 sono intervenuti giovedì a casa della star musicale a Los Angeles in California, dopo aver ricevuto una chiamata dall'abitazione. Adler era stato allontanato dalla band nel 1990 per la sua dipendenza dalla droga ma aveva partecipato alla cerimonia di induzione alla Rock & Roll Hall of Fame nel 2012 insieme agli ex compagni dei Guns.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata