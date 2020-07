Kanye West, esce il singolo a sorpresa 'Wash Us in the Blood' su razzismo e fede

di Niccolò Borella

Kanye West torna e a sorpresa, come nelle corde del rapper, allergico alle regole convenzionali della discografia, pubblica un singolo, 'Wash Us in the Blood', con il featuring di Travis Scott, mixato da Dr. Dre. Il brano, che anticipa il suo decimo album di prossima uscita, 'God's Country', tocca il tema scottante del razzismo e degli abusi della polizia verso gli afromericani negli Stati Uniti, nel pieno dell'ondata di proteste del movimento 'Black Lives Matter'. Nel video, diretto dal regista Arthur Jafa, si vedono immagini delle manifestazioni antirazziste in corso nelle città del paese dopo l'omicidio di George Floyd per mano degli agenti a Minneapolis. Nel pezzo ci sono anche riferimenti religiosi, dopo che Kanye ha abbracciato la fede cristiana. Il musicista, proprio per celebrare il suo credo, da gennaio ha messo in piedi una sorta di messa itinerante a tinte gospel, denominata 'Sunday Service', durante la quale conduce i cori e tiene sermoni.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You've weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah — ye (@kanyewest) June 30, 2020

Ma trattandosi di un personaggio controverso, inafferrabile e imprevedibile, West ha scatenato polemiche sui social dopo un tweet in cui si è congratulato con la moglie, l'ex star dei reality show e imprenditrice Kim Kardashian, per essere diventata "ufficialmente miliardaria". Un'uscita criticata da molti sul web e giudicata inopportuna in un momento in cui gli Stati Uniti sono alle prese con una crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus, che ha portato alla perdita di milioni di posti di lavoro.

