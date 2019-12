Justin Bieber, disco e tour nel 2020

Justin Bieber annuncia un ritorno in grande stile dopo la pausa dovuta al troppo stress e alla voglia di dedicarsi alla moglie Hailey Baldwin. Il cantante canadese con un video su You Tube ha fatto sapere che il 3 gennaio uscirà 'Yummy', il singolo che anticipa il nuovo album in studio dopo 'Purpose' del 2015. La popstar sarà poi in tour in Nordamerica tra maggio e giugno 2020. Nel video Bieber ha anche confermato l'uscita di una docu-serie che debutterà il 31 dicembre.

"Come umani siamo imperfetti, con il mio passato, i miei errori e tutto quello che ho passato credo di stare facendo la cosa giusta e che Dio voglia che io la faccia", ha spiegato la popstar.

