Jova Beach Party, gran finale a Linate il 21 settembre

Dopo l'anticipazione data da Jovanotti sui suoi profili social, arriva la conferma. La data conclusiva del Jova Beach Party si terrà il 21 settembre all'aeroporto di Linate. Un evento finale nato a grandissima richiesta per accontentare il grande pubblico di Piemonte, Lombardia e Liguria dopo l'annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio; i biglietti dell'unica tappa ligure il cui rimborso è già stato attivato dallo scorso lunedì, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento. Lo scalo, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione, a poche ore dall’Equinozio, sarà trasformato nella base di lancio finale di quello che spiaggia dopo spiaggia è diventata la più grande festa dopo il big bang. 8 ore di musica live nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo e con il pubblico protagonista del lancio spaziale verso la Nuova era di Lorenzo. Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata. I biglietti saranno disponibili dalle ore 10 di martedì 6 agosto su TicketOne. Prezzo unico 59,80 (52 euro + diritto di prevendita)

