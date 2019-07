Jova Beach Party: "A Viareggio costretti a mettere transenne in spiaggia"

"Sono appena uscito da una riunione con la squadra di Jova Beach dove mi hanno detto che a Viareggio (Lucca) ci hanno imposto delle modifiche al progetto che in pratica ci obbligano a dividere la spiaggia in settori transennati come in un allevamento di pecore mannare. Pure una transenna lungo il bagnasciuga per regolare l'accesso al mare attraverso stretti passaggi presidiati. Noi naturalmente obbediamo alla legge, ci mancherebbe altro, ma non posso nascondervi la mia perplessità e di tutti quelli coinvolti (che lavorano nei grandi concerti da decenni). Lo scrive nella sua pagina Facebook Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dopo aver appreso le misure di sicurezza imposte per il primo dei due appuntamenti di ' Jova Beach Party' a Viareggio (Lucca), in programma martedì 30 luglio (il secondo è in programma il 31 agosto).

"Speriamo che da questo - aggiunge il musicista - non derivino disagi per il pubblico, anche se, detto tra noi, io sono dispiaciuto per questa presa di posizione che invece disagio al pubblico lo creerà di sicuro, e anche parecchio, rendendo difficilissimo muoversi in spiaggia, che è nello spirito di questa festa. E' stranissimo perché abbiamo già fatto 6 spiagge dove il pubblico è stato libero di muoversi a suo piacimento e quello che è evidente è che il Jova Beach Party non è un raduno di hooligans infoiati - sottolinea il cantautore di Cortina - ma una festa di esseri umani evoluti pacifici e allegri in grado di badare a se stessi. La sicurezza è al primissimo posto nel progetto JBP e la collaborazione con le autorità è imprescindibile e noi ci adegueremo ad ogni direttiva che ci verrà imposta ma se davvero è questa la loro ultima parola mi dispiace tantissimo e sono perplesso, non ha senso penalizzare un pubblico, soprattutto questo pubblico, e impoverire lo spirito di un evento bello che porta in scena un'idea di mondo non diviso in recinti come quelli di un allevamento intensivo o dell'ora d'aria di Alcatraz. Un conto è creare corridoi e vie di fuga libere e pronte ad ogni evenienza ma non recinti chiusi che limitano il movimento e rendono, per esempio, difficilissimo anche andarsi a prendere un sorso d'acqua o un gelato".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata