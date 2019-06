Il Volo inizia il tour: si parte il 16 giugno da Matera

Dopo il podio al 69° Festival di Sanremo e il successo del nuovo album 'Musica' (Sony Music), Il Volo, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, è impegnato in una serie di prestigiosi appuntamenti live da maggio 2019 a maggio 2020, che testimoniano l'autentico successo dei tre cantanti in tutto il mondo in questi 10 anni di carriera. I live in Giappone, dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki, hanno dato il via al tour mondiale.

Venerdì 14 giugno, Il Volo si esibirà a Matera in un concerto privato che sarà ripreso dalla rete televisiva nazionale americana PBS e verrà trasformato in un importante live show d'Oltreoceano che andrà in onda nei prossimi mesi! Il trio sarà accompagnato dall'Orchestra Magna Grecia, di venti elementi, con la direzione artistica dal Maestro Piero Romano, e dalla band de Il Volo, composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria). Questa formazione sarà sul palco anche nella prima data del tour italiano a Matera, a Roma, a Barletta, a Lecce e a Chieti.

Domenica 16 giugno, sempre da Matera, partirà l'atteso tour che raggiungerà le più belle location d'Italia: il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera, il 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 26 giugno alla Caea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 luglio al Parco di Nervi di Genova, l'11 luglio all'Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio all'Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano), il 16 luglio all'Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 19 luglio al Malta Fairs and Conventions Centre di Malta, il 21 luglio al Teatro di Verdura a Palermo, il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all'Anfiteatro La Civitella di Chieti. Il tour culminerà con uno show all'Arena di Verona il 24 settembre.

