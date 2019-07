Il grande successo di 'Maradona y Pelè': il singolo dei Thegionalisti ancora primo in radio

'Maradona y Pelé', il travolgente singolo certificato oro dei Thegiornalisti, è primo nella classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio anche nella seconda settimana di luglio (già più alta nuova entrata nella settimana di uscita), mantenendo così la prima posizione per due settimane consecutive.

Il brano è uscito il 17 maggio su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini) e, con queste parole, Tommaso Paradiso descrive il pezzo: “Maradona y Pelé l'ho scritta in momenti diversi, un po' come è stato per Completamente. Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di 'labbra' stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l'attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l'acqua santa del più gioco più bello del mondo".

