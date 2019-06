I Rolling Stones tornano sul palco dopo l'operazione a Jagger: al via il tour

La storica band inglese stasera si esibisce al Soldier Field di Chicago nella prima data del No Filter Tour. Gli show erano stati posticipati dopo l'intervento al cuore subito dal cantante del gruppo. E Mick posta un video delle prove sui social

I Rolling Stones tornano sul palco dopo la grande paura. Questa sera, venerdì 21 giugno, la storica rock'n'roll band inglese si esibisce al Soldier Field di Chicago nella prima data della leg nordamericana del No Filter Tour. Gli show erano stati posticipati dopo l'intervento subito da Mick Jagger, operato al cuore al Presbyterian Hospital di New York ai primi di aprile, per la sostituzione di una valvola cardiaca. Il tour si chiuderà all'Hard Rock Stadium di Miami il 31 agosto dopo aver toccato diverse città statunitensi e canadesi. Il cantante degli Stones ha postato sui social un breve video girato durante le prove nel quale, con un cappuccio della felpa calato sulla testa, suona la chitarra sullo stage dello stadio.

1 day to go Chicago! #stonesnofilter pic.twitter.com/C1dvtyY2Nt — The Rolling Stones (@RollingStones) 20 giugno 2019

