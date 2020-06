I primi 80 anni del poeta di Pavana, tanti auguri Francesco Guccini

di Claudio Maddaloni

Francesco Guccini compie i suoi primi 80 anni. Il 14 giugno è un giorno speciale per uno dei più grandi cantautori italiani che ha regalato alla nostra musica pagine indimenticabili, di rara poesia, a volte anche di rabbia, lasciando sempre un segno con le sue parole e la sua musica in generazioni di ammiratori, che non si stancano di ascoltare e riascoltare le sue canzoni.

Un compleanno che l'artista festeggia nella 'sua' Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, al confine tra le due regioni ma tecnicamente in provincia di Pistoia. Un luogo del cuore per l'artista, un buen retiro scelto ormai da tempo e dove riesce a tenersi lontano dal clamore di un successo che pure, ogni volta che si muove per presentare un nuovo progetto, lo investe in pieno (soprattutto libri, da quando per scelta ha smesso di scrivere canzoni), facendogli sentire l'affetto di un vastissimo pubblico ormai trasversale, per età e appartenenza sociale, e perfino politica.

Ultimo in ordine di tempo il suo 'Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…', la prima parte della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni del Maestro, interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. Ora, proprio nei giorni del suo compleanno, Bmg ha annunciato che sta volgendo al termine la preparazione del secondo volume dell’opera, che vedrà la luce in autunno e che conterrà ancora moltissime sorprese e tante nuove emozioni. Non sarà soltanto il secondo, atteso capitolo del progetto, ma una vera e propria nuova pagina della musica italiana.

Torna così, anche se come 'padre nobile' di un progetto che coinvolge tanti grandi nomi per rendergli omaggio, il Guccini cantautore, che negli ultimi anni aveva progressivamente lasciato spazio al Guccini scrittore. I suoi libri, sempre molto apprezzati da pubblico e critica, gli stanno facendo vivere una sorta di seconda giovinezza artistica, e l'ultimo, 'Tralummescuro', ha confermato il successo dei precedenti.

Gira la boa degli 80 anni, dunque, un artista di enorme spessore e che, come spesso accade a quelli del suo calibro, si schermisce quando glielo si fa notare e stempera tutto con una delle sue battute, spontanee, schiette, come è lui, l'autore dell'Avvelenata, della Locomotiva, Auschwitz, Un altro giorno è andato e decine di altri capolavori che hanno fatto la storia della musica.

