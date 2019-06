I Nirvanna tornano in tour in Italia e presentano i Thirst

La band americana con il loro tributo ai Nirvana #1 in America dal 27 giugno si esibirà in Italia. Pronto anche l'album di inediti in uscita a breve

I Nirvanna, con il loro tributo ai Nirvana #1 in America, dopo il successo dei concerti della primavera scorsa, tornano in Italia dal 27 giugno, con il Come As You Are Tour: una scaletta di brani leggendari per rivivere gli anni del grunge. Il trio americano, formato da Clayton Sturgeon (chitarra e voce), Ryan Salamone (basso) e Will Hunt (batteria), si esibisce da tempo con successo negli Stati Uniti, tra club e festival.

In apertura i tre musicisti, con la band rivelazione Thirst, presentano l'album di inediti in uscita a breve. Melodie orecchiabili e trascinanti, senza mai dimenticare le proprie radici grunge, che danno vita a un disco rock con testi notevoli che trasmettono messaggi ed emozioni. Il tour dello scorso marzo ha toccato diverse città italiane, oltre a Bellinzona e un doppio concerto a Parigi, raccogliendo ovunque grandi consensi. Le nuove date, organizzate da Ulive booking, partono il 27 giugno dalla provincia di Milano e dopo aver attraversato l'Italia da nord a sud, si chiudono a Fano il 7 luglio.

Le date del tour: 27 giugno Vittuone (MI) Hi Folks; 28 giugno Pianezza (TO) Vertigo; 29 giugno Bellinzona Peter Pan; 30 giugno Verona Musicalbox. Il 1° luglio Treviglio (BG) Revel Theatre; 2 luglio Casole d'Elsa Casole Guitar Festival; 3 luglio Roma Killjoy; 4 luglio Priverno (LT) Priverno Rock 2019; 5 luglio Castellamare del Golfo (TP) piazza S. Maria delle Grazie; 6 luglio Napoli Goodfellas; 7 luglio Fano (PU) Arena BCC.

