Gué Pequeno torna a suonare dal vivo: annunciati due live per il 2021

Annuncio a sorpresa di Gué Pequeno: dopo la pubblicazione del suo ultimo album, Mr. Fini che ha debuttato ha debuttato direttamente alla n°1 della classifica FIMI-GFK sia tra gli album che nei vinili, il rapper tornerà a suonare dal vivo il 22 e 23 aprile del 2021 dal palco del Fabrique di Milano, con uno spettacolo del tutto nuovo. I due concerti apriranno il Mr.Fini Live nel quale il rapper milanese, oltre ai brani dell'ultimo album che prende il titolo dal suo nome all'anagrafe (Cosimo Fini ndr), presenterà anche i suoi più grandi successi. Le prevendite sono già disponibili sul circuito Ticketone.

Mr Fini segue in maniera a tratti cinematografica, a tratti estremamente realista, un arco narrativo molto ampio, in grado di conquistare i fan più giovani e gli ascoltatori di lunga data grazie a brani di puro storytelling come Il Tipo, Medellin o Giacomo, elaborati sfoggi di abilità lirica come L'amico degli amici, No security o Ti levo le collane ed episodi più intimi e personali come Stanza 106 o Ti ricordi? . Anche nel sound, Mr. Fini ambisce a diventare un classico senza tempo, con atmosfere sono pesantemente influenzate dalla musica hip hop con cui è cresciuto e dalle sonorità più innovative provenienti da Giamaica, Francia, Inghilterra e America Latina.

