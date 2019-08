Gli Slipknot live a Milano il prossimo 11 febbraio

Il frontman Corey Taylor racconta: “E' bello tornare ad esibirci in tour in Europa e in Gran Bretagna. Non importa quante volte siamo venuti, è sempre straordinario"

Dopo aver conquistato la prima posizione nella classifica album inglese con il loro sesto album in studio, We Are Not Your Kind’, gli Slipknot annunciano il loro nuovo tour che farà tappa anche in Italia il prossimo 11 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di venerdì 30 agosto 2019 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine avranno accesso alla pre-sale esclusiva già dalle ore 9.00 di martedì 27 agosto, mentre chi ha pre-ordinato l’album 'We Are Not Your Kind’ via Roadrunner Store avrà accesso alle prevendite dalle ore 11.00 del medesimo giorno. Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it avranno accesso alla pre-sale dalle ore 11.00 di mercoledì 28 agosto.

Il frontman Corey Taylor racconta: “E' bello tornare ad esibirci in tour in Europa e in Gran Bretagna. Non importa quante volte siamo venuti, è sempre straordinario e ogni volta non vediamo l’ora! Vogliamo suonare in tutte le città che ci pare! Una cosa è sicura: il pubblico qui è sempre il migliore del mondo!”. I Behemoth sono gli special guest delle date del tour europeo e inglese.

Oltre a raggiungere la prima posizione della classifica album inglese, gli Slipknot sono un vero e proprio fenomeno culturale in quanto band dal grande impatto globale dopo che i loro dischi hanno debuttato alla #1 in classifica negli Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Irlanda, Belgio, Finlandia e raggiunto la top 3 in Germania, Francia, Norvegia, Italia, Olanda e Nuova Zelanda.

Le recensioni dell’album ‘We Are Not Your Kind’ sono entusiasmanti e sottolineano l’innovativa visione creativa della band originaria dell’Iowa, a 20 anni dal loro debutto. “Con il loro ultimo album in studio gli Slipknot hanno pubblicato il disco migliore di tutta la loro carriera”, sottolinea Consequence of Sound, dichiarando: “La pura ambizione dietro la creazione We Are Not Your Kind è sbalorditiva quanto quella che c’era dietro il loro album Iowa - forse qui la dinamica è ancora migliore!”. The Ringer afferma: “Il sesto album degli Slipknot rimarca il fatto che siamo davanti ad una delle band heavy metal più importanti della nostra epoca”. E Kerrang! attesta: “Sono passati 20 anni dal loro debutto, ma gli Slipknot sono più coraggiosi, audaci e trascinanti che mai!”. Vulture elogia l’album per il “vortice di riff dal ritmo serrato, per le batterie potenti e la poesia incisiva di Taylor”. NME applaude: “Il sesto album degli Slipknot è un disco che lascia senza fiato, davvero stupefacente”.

‘We Are Not Your Kind’ racchiude i brani ‘Solway Firth,’ ‘Birth Of The Cruel’ e il lead single ‘Unsainted.’ Tutti e tre i pezzi arrivano accompagnati dai rispettivi videoclip diretti da M. Shawn Crahan. I video sono subito andati in tendenza nel mondo su YouTube con ‘Unsainted’ rimasto tra i video più visti per 24 ore. La band ha totalizzato oltre 58 milioni di views in appena due mesi.

Gli Slipknot porteranno il loro Knotfest Roadshow in giro per gli Stati Uniti con Volbeat, Gojira e Behemoth in qualità di special guest. Per scoprire tutte le date visitare il sito: www.slipknot1.com.

