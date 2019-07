Giovanni Truppi in concerto al Castello Sforzesco a Milano il 21 luglio

Domenica 21 luglio Giovanni Truppi, vincitore del premio Mei Pimi 2019 come Miglior Artista Indipendente dell’Anno, sarà in concerto al Castello Sforzesco di Milano (Cortile delle Armi – ore 21.40),nell’ambito della VII edizione dell’Estate Sforzesca, per il tour estivo di 'Poesia e Civiltà', il suo ultimo album di inediti. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Paolo Mongardi(batteria), Giovanni Pallotti (basso), Daniele Fiaschi (chitarra), Duilio Galioto (tastiere) e Nicoletta Nardi (voce e tastiere). Opening act della serata la cantautrice Ylenia Lucisano che presenterà, con la sua band, alcuni brani estratti dal suo nuovo album di inediti 'Punta da un chiodo in un campo di papaveri' (ore 21).

Truppi è un polistrumentista e cantante che per stile e liriche rievoca i grandi del cantautorato italiano degli anni ‘70, ma che allo stesso tempo si fa interprete e capofila di un modo di scrivere e comporre del tutto inedito. La sua forma canzone è profonda, provocatoria, complessa, imprevedibile e mai banale. 'Poesia e civiltà' (Virgin Records Italia/Universal Music), il primo lavoro del cantautore con una major, è un album di 11 brani inediti scritti da Giovanni Truppi, tra cui il primo estratto 'L’unica oltre l’amore' e il nuovo singolo 'Borghesia', che prende spunto dal romanzo di Edoardo Albinati.

"Ho cercato di basare questo disco su quello che è più importante per me in questo momento – dichiara Giovanni – ovvero l’identità, la vita adulta, la bellezza, il modo in cui scegliamo di porci nei confronti degli altri e quindi il rapporto con la società. Tutti concetti che mi appassionano anche per via della grande fase di ridefinizione che stanno attraversando in questo momento storico. La poesia e la civiltà sono i punti cardinali verso i quali tendono tutti gli elementi di questo lavoro (gli argomenti delle canzoni, il lessico, gli arrangiamenti e la produzione), la scelta del titolo scaturisce da qui. Nel mettermi al servizio di questi due principi ispiratori ho sentito l’esigenza di abbandonare il linguaggio dei miei lavori precedenti e di costruirne uno nuovo, che rimandasse a una scrittura più classica e meno anarchica e spigolosa"Il tour di 'Poesia e Civiltà, organizzato da Ponderosa Music&Art, proseguirà fino a settembre toccando i palchi dei principali festival italiani. Queste le prossime date:

17 Luglio - Invasioni Festival - Cosenza

19 Luglio - Basse Frequenze - Cuneo

21 Luglio - Castello Sforzesco - Milano

26 Luglio - Verucchio Festival - Verucchio (Rimini)

27 Luglio - Agrilatina - Latina

28 Luglio - Tam Fest - Telese Terme (Belluno)

17 Agosto - Tre Gotti al Campino - Trequanda (Siena)

22 Agosto - Disorder Festival - Eboli (Salerno)

25 Agosto - Roccolo Park Festival - Roccolo di San Giustino (Perugia)

15 Settembre - Tutto Molto Bello - Bologna

